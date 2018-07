Bellucci estreia contra argentino no Masters de Roma

Número 33 do mundo, Bellucci enfrentará o 63.º colocado da ATP na sua estreia em Roma. Esta será a segunda vez que o brasileiro encara Mayer pela chave principal de um torneio de grande porte. No ano passado, ele levou a melhor sobre o argentino em Estocolmo, na Suécia. Em 2007, porém, Bellucci perdeu para Mayer na final do Challenger de Cuenca, no Equador.

Sem a condição de cabeça, o tenista de 22 anos já pode ter um favorito pela frente logo na segunda rodada. Se passar por Mayer, Bellucci enfrenta o vencedor do confronto entre o norte-americano John Isner, 14.º cabeça do torneio, e o argentino Horacio Zeballos. No entanto, é mesmo na terceira rodada que o brasileiro deve encarar uma pedreira.

Caso avance às oitavas de final, Bellucci pega o ganhador da partida entre o francês Jeremy Chardy e o sérvio Novak Djokvic, vice-líder do ranking mundial e segundo favorito em Roma. O tenista da Sérvia foi campeão no saibro italiano em 2008 e perdeu o título no ano passado para o espanhol Rafael Nadal.

Esta será a segunda participação de Bellucci no Masters de Roma. A primeira foi em 2009, quando o brasileiro precisou passar pelo qualifying para entrar na chave principal, mas foi eliminado logo na primeira rodada pelo espanhol Feliciano López. Agora, a estreia do tenista contra Mayer deve acontecer nesta terça-feira.