Bellucci estreia contra sul-africano no Masters de Paris

Bellucci e Anderson já se enfrentaram outras duas vezes no circuito profissional, com uma vitória para cada lado. Nesta temporada, no Masters 1000 de Monte Carlo, o brasileiro levou a melhor. No outro confronto, no US Open de 2010, a vitória foi do sul-africano.

Esta será a terceira participação de Thomaz Bellucci no Masters 1000 de Paris. No ano passado, ele parou na estreia e, em 2010, chegou à segunda rodada, mas foi derrotado pelo russo Nikolay Davydenko, na época o 11.º melhor do mundo.

A competição em Paris encerra a sequência que Bellucci encarou desde a disputa do Torneio de Tóquio, no Japão, no começo deste mês. Na ocasião, o brasileiro foi eliminado na estreia. Na semana seguinte, no Masters 1000 de Xangai, na China, nova queda na estreia.

A reabilitação veio depois com o vice-campeonato no Torneio de Moscou, na Rússia, onde venceu as três primeiras partidas e só perdeu na decisão para o italiano Andreas Seppi. Nesta semana, na Basileia (Suíça), Bellucci ganhou na estreia e caiu nas oitavas de final para o suíço Roger Federer, o número 1 do mundo.