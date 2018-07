Bellucci estreia nesta segunda-feira no Masters de Paris

"O Anderson é um bom sacador e especialista em quadra sintética. Será um jogo duro, mas venho fazendo bons jogos, principalmente nas duas últimas semanas, e espero ir bem aqui em Paris também", disse Bellucci, que atualmente é o número 34 do mundo.

No histórico do confronto entre Bellucci e Anderson no circuito, cada tenista tem uma vitória. O brasileiro ganhou no Masters 1000 de Montecarlo deste ano, enquanto o sul-africano levou a melhor no jogo entre eles realizado no US Open de 2010.

Depois do Masters de Paris, Bellucci terá mais dois compromissos na atual temporada, ambos em São Paulo. Ele disputa o ATP Challenger Tour Finals e o torneio que trará o suíço Roger Federer e outras estrelas ao Brasil.