Bellucci exalta desempenho na defesa em estreia

"Já esperava um jogo muito duro contra o Golubev. Ele pega forte e tive que ficar atento o jogo todo para não dar chance a ele. Foi importante ter mantido a concentração do início ao fim. Acho que o meu ponto principal hoje foi a defesa, se não tivesse defendido bem, não teria vencido", analisou número 1 do Brasil e 25.º do mundo.

Bellucci também elogiou sua estabilidade emocional quando o adversário mostrou uma postura mais agressiva no final do jogo. "A partir do terceiro set, o Golubev foi para o tudo ou nada, criando um pouco mais de dificuldade. Mas me mantive concentrado, sólido e agressivo para avançar aqui", comentou.

Depois da vitória na estreia, o brasileiro já começou a projetar a partida contra o italiano Andreas Seppi, 51.º do mundo. Será o segundo confronto entre os dois tenistas no circuito. Seppi levou a melhor no primeiro duelo, em 2010, em Hamburgo, ao vencer por 7/6(7/0), 5/7 e 7/5. "Contra o Seppi, vou ter que manter a mesma concentração de hoje e jogar sólido. O italiano é um jogador muito regular, então vai ser de novo mais um jogo duro", previu.

Já o brasileiro Ricardo Mello lamentou a derrota na estreia para o americano Mardy Fish, número dez do mundo. Ele chegou a tirar um set do rival, mas sucumbiu por 3 a 1 - 6/2 e 6/7 (11/13), 6/2 e 6/4.

"Consegui deixar o jogo bom quando venci o segundo set, mas não aproveitei o momento e deixei o Fish crescer de novo. Depois disso, ele passou a jogar e a sacar muito melhor. Uma pena", comentou o brasileiro, 89.º do ranking. Após a derrota, Mello voltará para o Brasil para iniciar sua preparação para os torneios de grama. Ele disputará o ATP 250 de Hertogenbosch, na Holanda, antes de competir em Wimbledon, o terceiro Grand Slam do ano.