Bellucci exalta reação em vitória de virada na estreia

MIAMI - Após cinco derrotas seguidas, Thomaz Bellucci exaltou sua reação na vitória de virada sobre o alemão Daniel Brands, em sua estreia no Masters 1000 de Miami, na noite de quinta-feira. Na sua avaliação, o bom resultado lhe dará confiança para a sequência da competição.

"Comecei errando demais no primeiro set e, ao mesmo tempo, deixando ele entrar muito na quadra e me pressionando o tempo todo no saque", comentou o número 1 do Brasil, superado no set inicial por 6/2.

Bellucci, no entanto, reagiu rapidamente e impôs seu jogo nas duas parciais seguintes. E renovou sua confiança ao aplicar 6/4 e 6/2 no rival. "A partir do segundo set consegui manter as minhas bolas mais profundas e ganhei confiança para me soltar dentro do jogo".

O brasileiro enfrentou Brands porque seu adversário na chave, o local Christian Harrison, desistiu da partida por problemas físicos. Acabou sendo substituído pelo "lucky loser" da Alemanha. Na segunda rodada, Bellucci vai encarar o polonês Jerzy Janowicz, 24º do ranking e uma das surpresas da temporada.

RESULTADOS

Ainda na noite de quinta, as favoritas Caroline Wozniacki e Venus Williams sofreram para vencer na estreia. A dinamarquesa bateu a checa Karolina Pliskova por 5/7, 6/3 e 6/3, enquanto a norte-americana superou a japonesa Kimiko Date-Krumm por 7/6 (7/3), 3/6 e 6/4.

Já a francesa Marion Bartoli, décima cabeça de chave, abandonou no segundo set contra a alemã Andrea Petkovic e foi eliminada logo na estreia. Com uma lesão no pé esquerdo, Bartoli desistiu quando perdia por 6/3 e 4/1.

Também foram derrotadas a checa Lucie Safarova, 17ª cabeça de chave, a russa Anastasia Pavlyuchenkova (23ª) e a alemã Mona Barthel (27ª). A eslovaca Dominika Cibulkova (13ª) e a local Varvara Lepchenko (25ª) garantiram a vaga na terceira rodada.