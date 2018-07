Bellucci exalta vitória fácil na estreia em Los Angeles

"Foi um dos meus melhores jogos de quadra rápida nesta temporada", celebrou o número 1 do Brasil. "Joguei muito bem do começo ao fim. Fui sólido de fundo e saquei com boa porcentagem no primeiro serviço".

Agora, Bellucci espera mais dificuldade nas quartas de final, diante do americano Alex Bogomolov Jr., 64º do mundo. "É um jogador sólido de fundo, que contra-ataca e que está jogando bem", avaliou o brasileiro. "Estou me sentindo bem na quadra dura e confiante para amanhã (sexta)".

Pouco depois de vencer Alejandro Falla, Bellucci voltou à quadra para jogar na chave de duplas, ao lado justamente do colombiano. Depois de vencer na estreia, a dupla foi derrotada por Mark Knowles, de Bahamas, e Xavier Malisse, da Bélgica, por 6/3 e 6/2.