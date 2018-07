Bellucci exibe otimismo para estreia na Áustria

"Tive uns dias para treinar aqui em Kitzbuhel, antes da estreia, e me sinto com ritmo e adaptado ao clima do torneio", afirmou Bellucci, que disputará pela primeira vez o Torneio de Kitzbuhel, e busca uma boa campanha para subir no ranking da ATP, em que está apenas na 115ª colocação.

O brasileiro vai enfrentar García-López, em partida que deve começar por volta das 9 horas (de Brasília), pela quarta vez na sua carreira. Bellucci lidera o confronto direto por 2 a 1, com vitórias em Bangcoc (2009) e Barcelona (2010) e uma derrota em Indian Wells (2010).

Conhecendo seu adversário, Bellucci comentou as características do espanhol. "Ele (Garcia Lopez) tem uma boa direita, principalmente a que ele bate do meio da quadra se invertendo. Também é bem regular de fundo", avaliou.