Bellucci fará estreia contra espanhol no US Open

NOVA YORK - Thomaz Bellucci já sabe quem será seu adversário de estreia no US Open, que terá início na próxima segunda-feira. O sorteio realizado nesta quinta-feira definiu o espanhol Roberto Bautista Agut como rival do brasileiro na primeira rodada do torneio disputado em Nova York.

Os dois tenistas nunca se enfrentaram no circuito da ATP. Batista Agut, de 25 anos, ocupa atualmente o 64º posto do ranking e tem apenas uma final no currículo, em Chennai, neste ano. O brasileiro, por sua vez, vive má fase e tenta se reabilitar no último Grand Slam da temporada.

Bellucci é apenas o número 116 do mundo e quer, em Nova York, encerrar a sequência de cinco derrotas consecutivas em estreias nos últimos meses. Ele conquistou apenas uma vitória em seis torneios disputados desde o início de julho.

Se quebrar a série negativa, Bellucci deve enfrentar na segunda rodada outro espanhol, David Ferrer. O atual número quatro do mundo fará sua estreia contra um tenista do qualificatório, ainda não definido. Se confirmar o favoritismo, poderá cruzar com o brasileiro.

Ferrer está na parte inferior da chave principal, assim como o compatriota Rafael Nadal e o suíço Roger Federer. Os dois rivais, que não terão adversários de relevância nas primeiras rodadas, podem se enfrentar nas quartas de final.

Nadal é um dos favoritos ao título por ser o melhor tenista da temporada até agora, com nove troféus. Sua estreia será contra o local Ryan Harrison. Federer, por sua vez, tenta se recuperar em Nova York após cair para o 7º lugar do ranking. Na primeira rodada, o pentacampeão vai enfrentar o esloveno Grega Zemlja.

Na outra metade da chave, o número 1 Novak Djokovic fará sua estreia contra o lituano Ricardas Berankis. Rumo à final, o sérvio terá pela frente adversários como o búlgaro Grigor Dimitrov, o argentino Juan Martín Del Potro e o escocês Andy Murray, em uma eventual semifinal. Atual campeão, Murray vai duelar na primeira rodada contra o francês Michael Llodra.