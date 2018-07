Bellucci fará estreia em Hamburgo contra Granollers

HAMBURGO - Ainda na disputa das duplas em Stuttgart, Thomaz Bellucci já sabe quem será seu adversário de estreia no ATP 500 de Hamburgo, também na Alemanha. O brasileiro vai duelar com o espanhol Marcel Granollers, atual número 41 do ranking.

A partida ainda não tem data definida. Se vencer, o brasileiro vai encarar o italiano Andreas Seppi na segunda rodada. Na sequência, poderá cruzar com outro tenista da Itália, Fabio Fognini.

Bellucci voltou às competições nesta semana, no ATP 250 de Stuttgart, após ficar mais de dois meses afastado em razão de uma lesão no abdome. Em sua primeira partida, venceu o checo Lukas Rosol. Mas foi eliminado logo na segunda rodada pelo romeno Victor Hanescu. Depois da queda, o brasileiro mostrou melhor rendimento nas duplas. Ao lado do argentino Facundo Bagnis, chegou à semifinal, que será disputada ainda neste sábado.

A chave de simples de Hamburgo conta ainda com o suíço Roger Federer. Atual 5º colocado do ranking, ele voltará a competir no saibro após decepcionar na grama de Wimbledon. O heptacampeão foi eliminado logo na segunda rodada pelo azarão Sergiy Stakhovsky, da Ucrânia.

Federer estreará direto na segunda rodada, na espera do vencedor do duelo entre o italiano Paolo Lorenzi e o alemão Daniel Brands. O segundo cabeça de chave do torneio será o local Tommy Haas. O anfitrião aguarda o confronto entre Hanescu e um tenista do qualificatório.

O brasileiro João Souza, o Feijão, é um dos que buscam a vaga na chave principal da competição. Na segunda rodada do quali, ele enfrenta o polonês Lukasz Kubot, após avançar a partir do abandono do casaque Yuri Schukin. Feijão vencia por 6/3 quando o rival desistiu da partida.