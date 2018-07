Bellucci festeja 'nível de jogo' exibido em vitória no Torneio de Auckland

AUCKLAND - Depois de abrir a sua temporada com uma vitória por 2 sets a 0 sobre o português Rio Machado na estreia do Torneio de Auckland, Thomaz Bellucci exibiu satisfação com o seu desempenho. O triunfo com parciais de 6/3 e 7/6 (7/3) marcou o início da trajetória do brasileiro sob o comando do técnico argentino Daniel Orsanic e teve o seu peso exaltado pelo tenista número 1 do País.

"Foi uma boa estreia, principalmente porque os primeiros jogos da temporada sempre são mais difíceis", afirmou Bellucci, para depois lembrar que conseguiu mostrar competência e superar condições adversas para ele. "O vento forte atrapalhou um pouco, tive que ser muito preciso e fiquei satisfeito com o nível de jogo que consegui imprimir nesta primeira rodada", acrescentou o tenista, que contra Machado conquistou 81% dos pontos que disputou com o seu primeiro serviço e ainda obteve sete aces.

Depois de derrotar o atual 69.º colocado do ranking da ATP, Bellucci agora espera pela definição do seu próximo adversário em Auckland, que será o vencedor do confronto entre o belga Olivier Rochus e o alemão Tobias Kamke.

Após realizar intensa pré-temporada de treinos sob o comando de Orsanic, Bellucci utiliza o torneio realizado na Nova Zelândia como preparação para o Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam do ano, que começa na próxima segunda-feira. O tenista já tem lugar assegurado na chave principal da primeira grande competição desta temporada, em Melbourne.