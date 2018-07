Bellucci foca na estreia e diz não pensar em defesa de título

Atual campeão do Torneio de Genebra, o brasileiro Thomaz Bellucci evita pensar na defesa do título no saibro suíço. Na véspera de sua estreia na competição, nesta terça-feira, o número 1 do Brasil diz pensar somente no seu duelo de estreia, contra o casaque Mikhail Kukushkin.

"Não penso muito na defesa do título. Meu foco é o primeiro jogo, concentrado no que tenho que fazer dentro de quadra para conseguir jogar em alto nível", diz Bellucci, atual 39º do mundo. Seu adversário ocupa a 81ª colocação do ranking.

O confronto está marcado para a manhã desta terça, por volta das 10 horas (horário de Brasília). Será o terceiro duelo entre os dois no circuito profissional. Nos dois anteriores, o casaque levou a melhor.

Curiosamente, Bellucci costuma ter grande desempenho em torneios sobre o saibro na Suíça. Três dos seus quatro troféus no circuito da ATP foram obtidos em solo suíço. Ele foi campeão em Gstaad, duas vezes (2009 e 2012), e em Genebra, ano passado.