Bellucci ganha jogo de estreia em duplas em Hamburgo Se a fase em simples não está nada boa - foi eliminado na estreia e deve sair até do top 100 do ranking mundial da ATP na próxima semana -, Thomaz Bellucci não tem do que reclamar do seu momento jogando em duplas. Depois do título em Stuttgart, no último domingo, com o argentino Facundo Bagnis, o brasileiro estreou nesta quarta-feira com vitória no Torneio de Hamburgo, um ATP 500 realizado em quadras de saibro na Alemanha.