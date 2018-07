Bellucci garante estar recuperado para jogo com Federer Após abandonar o Challenger Finals, na semana passada, Thomaz Bellucci garante estar recuperado para o jogo-exibição que fará com Roger Federer, nesta quinta-feira, no Ginásio do Ibirapuera. O brasileiro desistiu do torneio ao sofrer uma lesão no ombro esquerdo que acabou evoluindo para uma bursite.