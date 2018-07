Bellucci inicia temporada na Nova Zelândia

O tenista brasileiro Thomaz Bellucci encarou uma intensa pré-temporada e agora está pronto para dar a largada para a temporada de 2015. O número 1 do país e 64 do ranking mundial da ATP embarcou nesta terça-feira para a Nova Zelândia, onde na próxima segunda inicia seu primeiro torneio do calendário, em Auckland.

Foram ao todo seis semanas de pré-temporada. As três primeiras dedicadas exclusivamente à parte física com o preparador físico André Cunha e um tratamento preventivo com o fisioterapeuta Ricardo Takahashi. Nas três semanas seguintes foram mantidos os treinos físicos, mas intensificados os treinos de quadra com o seu novo técnico, Eric Gomes.

"Conseguimos executar o trabalho da maneira que planejamos. Foi uma ótima pré-temporada. Priorizamos bem a parte física para esse início de ano e também pegamos pesado na parte técnica. O Eric (Gomes) acertou alguns aspectos do meu jogo e me sinto bem preparado para o Australian Open", afirmou Thomaz Bellucci.

O brasileiro espera começar a temporada com o pé direito em Auckland. "Estaremos todos no mesmo nível, todo mundo voltando ao circuito. Nas últimas semanas de treinamento jogamos alguns pontos para eu ir ganhando ritmo de jogo. Estou confiante e Auckland servirá de preparação para o Australian Open", disse o brasileiro.