Bellucci intensifica preparação na Costa do Sauipe

"Estamos fazendo bons treinos aqui. Sauipe tem uma excelente estrutura, que facilita muito nosso planejamento e dia a dia. As condições do clima aqui também são muito parecidas com a da Oceania, o que vai me ajudar muito no início da temporada", contou Bellucci, que foi para a Bahia logo depois de disputar a série de exibições no último fim de semana em São Paulo.

Número 33 do mundo, ele treina na Costa do Sauipe com outros tenistas brasileiros - Ricardo Mello, Bruno Soares, Marcelo Melo, Pedro Zerbini, Guilherme Clezar, Marcelo Demoliner, Fabiano de Paula e Leonardo Kirche também estão por lá. "É muito legal essa interação entre os jogadores", afirmou Bellucci, que está com 24 anos e soma três títulos no circuito da ATP.

Além da abertura em Auckland, Bellucci já definiu seu calendário de torneios para o trimestre inicial de 2013. Da Nova Zelândia, ele parte para a disputa do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada. Na sequência, defende a equipe brasileira na Copa Davis e joga no Brasil Open, em Buenos Aires, em Acapulco, em Indian Wells e, já no final de março, em Miami.