Bellucci joga 14 minutos e avança na Itália com abandono de rival

O brasileiro Thomaz Bellucci permaneceu em quadra por apenas 14 minutos na sua partida de estreia no Torneio Challenger de Biella, na Itália. O número 52 do mundo liderava por 3/2 o duelo com o italiano Salvatore Caruso quando o 286º colocado no ranking da ATP abandonou a quadra alegando estar lesionado.

"Ele (Caruso) disse que estava com problemas na virilha", afirmou Bellucci, que vai encarar nas oitavas de final o bósnio Tomislav Brkic, apenas o número 290 do mundo, que furou o qualifying e abriu a sua participação na chave principal com o triunfo sobre o italiano Gianluigi Quinzi (338º e campeão juvenil de Wimbledon em 2013), por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 2/6 e 6/1.

Bellucci avaliou que a série de triunfos e a condição de franco-atirador do adversário podem tornar o duelo complicado. O confronto, aliás, será inédito.

"Não o conheço. Ele (Brkic) vem embalado do quali e não tem o que perder. Tenho que estar atento desde o início para não deixá-lo crescer na partida", completou o brasileiro.

O Challenger de Biella é disputado em quadras de saibro. A competição italiana é a última de Bellucci antes da sua participação nos Jogos Olímpicos do Rio.