Bellucci lamenta chances desperdiçadas: 'Bobeei e perdi'

Decepcionado com o resultado, Bellucci reconheceu o vacilo e lamentou as chances desperdiçadas, ao fim da partida. "Não dá para perder um jogo desses, ganhando 6/1 e 4/3 e saque. Mais uma vez deixei as chances escaparem. Em quadra rápida não dá para vacilar. O jogo é decidido nos detalhes. Bobeei e perdi", admitiu.

Agora, o brasileiro focará suas atenções no Torneio de Washington, também disputado em quadra rápida, em sua preparação para o US Open, no final de agosto. Cabeça de chave número 12, ele estreará direto na segunda rodada, contra o vencedor do duelo envolvendo os experientes Fernando Gonzalez, do Chile, e Tommy Haas, da Alemanha.