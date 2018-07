Bellucci lamenta desatenção no 2.º set após derrota Thomaz Bellucci teve boa chance de avançar à segunda rodada do Masters 1000 de Monte Carlo, após vencer o alemão Philipp Kohlschreiber no primeiro set, mas acabou eliminado de virada por 2 a 1 (2/6, 6/3 e 7/6). E mesmo derrotado apenas no tie-break da parcial decisiva por 7/3, o tenista paulista afirmou que o momento decisivo do jogo foi no início do segundo set, quando permitiu a recuperação do adversário.