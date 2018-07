Bellucci lamenta erros após queda na estreia em Gstaad

GSTAAD - Ainda em busca do seu melhor tênis neste ano, Thomaz Bellucci voltou a sofrer uma eliminação logo em uma estreia. Desta vez, o brasileiro caiu diante do argentino Federico Delbonis na primeira rodada do Torneio de Gstaad, onde faturou dois dos seus três títulos de nível ATP.

O número 1 do Brasil atribuiu a derrota por 2 sets a 0 - 7/5 e 7/6 (7/2) - ao excessivo número de erros não forçados em seu serviço. "Cometi alguns erros no meu saque e no tie-break que me custaram a vitória", avaliou o brasileiro, que era o atual campeão do torneio suíço.

Com mais este revés, Bellucci acumulou a oitava derrota em uma estreia somente nesta temporada. Ele teve como seu melhor resultado do ano as quartas de final no ATP 500 de Barcelona. Na ocasião, não foi além ao desistir da competição por causa de uma lesão no abdome. O problema físico acabou deixando o tenista afastado do circuito por dois meses.

A ausência dos torneios e a sequência negativa no início do ano fez Bellucci despencar no ranking. Ele ocupa atualmente a 113ª posição na lista da ATP. Apesar da queda, está garantido na chave principal do US Open, último Grand Slam da temporada, no fim de agosto.