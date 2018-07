Bellucci lamenta queda na estreia em torneio austríaco

Ao fim do jogo, Bellucci destacou o equilíbrio do confronto. "O jogo foi equilibrado desde o início. Consegui tomar a iniciativa antes que ele em alguns momentos da partida, mas acabei deixando a bola um pouco mais curta a partir do segundo set, o que acabou facilitando as coisas pra ele", comentou.

Na parcial decisiva, o brasileiro não conseguiu dominar o rival e acabou sendo superado no tie-break. "No terceiro set, ele abriu vantagem várias vezes e busquei o break umas três ou quatro vezes. Só que no tie-break ele jogou melhor e venceu", avaliou.

Após a eliminação, o brasileiro seguirá treinando na Áustria nos próximos dias até viajar para o Canadá. Na próxima semana, ele disputará o Masters 1000 de Montreal. Se não houver desistências na chave principal, Bellucci terá que disputar o qualificatório.