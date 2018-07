Bellucci lamenta revés de virada, mas mira classificação em São Paulo

SÃO PAULO - Principal favorito desta edição do ATP Challenger Tour Finals, o brasileiro Thomaz Bellucci acabou sendo surpreendido logo na sua estreia, em jogo encerrado no início da madrugada desta quarta-feira, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, ao cair diante do argentino Guido Pella, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (7/5) e 7/5.

Após o inesperado revés sofrido diante do 124.º colocado do ranking mundial, o tenista número 1 do Brasil e atual 33.º da ATP admitiu sua frustração com o resultado, mas já começou a focar o duelo que fará nesta quarta-feira, às 21 horas, contra o espanhol Ruben Ramirez Hidalgo, que também foi derrotado em sua estreia. No outro confronto válido pela primeira rodada do Grupo Verde da competição, ele caiu diante do romeno Adrian Ungur por 2 sets a 1, com 6/4, 4/6 e 6/2.

"Não consegui manter o mesmo ritmo e caí depois do segundo set. Acabei perdendo muitas chances e fiquei um pouco frustrado com o resultado. Ainda não estou 100%, mas agora tenho que me concentrar no próximo jogo porque ainda tenho chance de me classificar", afirmou Bellucci, que acabou sucumbindo em uma partida que durou 2h52min.

Para seguir vivo na luta por uma vaga na próxima fase no ATP Challenger Tour Finals, Bellucci precisa vencer Hidalgo nesta quarta e superar o desgaste que apresentou na última terça nesta reta final de sua temporada.

Contra Pella, Bellucci obteve uma quebra de saque no sétimo game do primeiro set, salvou um break point e depois, com o serviço na mão, liquidou a parcial em 6/4. No segundo set, o brasileiro parecia que iria encaminhar um triunfo tranquilo ao converter um break point logo no primeiro game. Porém, o argentino devolveu a quebra e depois acabou levando a melhor sobre o rival no tie-break.

No set derradeiro, Bellucci perdeu o jogo depois de sofrer um "apagão" em quadra, pois chegou a abrir 4 a 1, mas permitiu a reação de Pella, que depois exibiu confiança para desbancar o favoritismo do tenista número 1 do Brasil e fazer 7/5.

Antes de Bellucci entrar em quadra nesta quarta, Pella e Ungur jogarão pela liderança do Grupo Verde em duelo previsto para começar às 19 horas. Já pelo Grupo Amarelo, o dia terá os confrontos Aljaz Bedene (ESL) x Gastão Elias (POR), às 15 horas, e Paolo Lorenzi (ITA) x Victor Hanescu (ROM), não antes das 17 horas.

No primeiro dia de disputas desta chave, Hanescu bateu Bedene por duplo 7/6, enquanto Lorenzi superou Elias, também por 2 a 0, com parciais de 7/5 e 6/2.