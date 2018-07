Bellucci leva susto, mas ganha de virada na estreia em Roland Garros

Thomaz Bellucci não teve facilidade para estrear com vitória nesta edição de Roland Garros. Em confronto realizado neste domingo em Paris, o tenista número 1 do Brasil e atual 59º do mundo precisou de 2h58min para confirmar favoritismo diante do sérvio Dusan Lajovic, 79º colocado da ATP, derrotado de virada por 3 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/5, 6/4 e 6/4.

Com o triunfo obtido de maneira sofrida, Bellucci foi à segunda rodada e se credenciou para enfrentar o francês Lucas Pouille, 16º cabeça de chave, que em outro duelo do dia abriu campanha no Grand Slam tendo ainda mais dificuldade do que o brasileiro para sair de quadra vencedor.

Atuando diante do compatriota Julien Benneteau, o atual 17º colocado do ranking mundial só triunfou depois de jogar cinco sets em um duelo que terminou com parciais de 7/6 (8/6), 3/6, 4/6, 6/3 e 6/4. Contra Pouille, Bellucci travará um duelo inédito no circuito profissional da ATP.

Antes de se garantir na segunda rodada para desafiar o favoritismo do tenista da casa, Bellucci foi surpreendido no primeiro set do duelo contra Lajovic. Embora tenha conquistado uma quebra de saque, ele viu o sérvio converter dois de quatro break points e vencer a parcial por 6/4.

No segundo set, Bellucci voltou a ter o saque quebrado por mais uma vez, mas conseguiu também aproveitar dois de quatro break points para fazer 7/5 e empatar o confronto.

Já na terceira parcial, o brasileiro evoluiu com o serviço, pois não ofereceu nenhuma chance de quebra a Lajovic. Porém, voltou a sofrer para vencer por 6/4, já que converteu apenas um de três break points e chegou a desperdiçar cinco set points.

Instável, Bellucci sofreu mais duas quebras de saque no quarto set, mas aproveitou três de seis break points para ganhar três games no serviço do sérvio para aplicar o novo 6/4 que liquidou o confronto.

*O repórter viajou a convite da Federação Francesa de Tênis