Bellucci leva susto, mas bate norte-americano na estreia em Houston

O brasileiro Thomaz Bellucci começou bem sua trajetória em busca do título do Torneio de Houston, nos Estados Unidos. Nesta quarta-feira, o cabeça de chave número 8 confirmou o favoritismo e eliminou o tenista da casa Frances Tiafoe por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 1/6 e 6/2.

Bellucci precisou de pouco mais de duas horas para derrotar o número 89 do mundo. Com o triunfo, o brasileiro terá pela frente nas oitavas de final o argentino Máximo González, apenas número 163 do mundo, que veio do qualifying e surpreendeu o norte-americano Jared Donaldson por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 5/7 e 6/3.

Esta foi a segunda vez que Bellucci enfrentou Tiafoe, de apenas 19 anos, e o brasileiro levou a melhor em ambas. O número 65 do ranking já havia derrotado o rival no Torneio de Winston-Salem, há dois anos.

Apesar do triunfo, o confronto desta quarta foi bastante equilibrado, e os números mostram isso. Ambos os tenistas aproveitaram quatro das nove oportunidades de quebra que tiveram, e Bellucci venceu 91 dos 180 pontos disputados, somente dois a mais que o adversário. O brasileiro também teve dificuldade para encaixar o serviço e acertou somente 51% do saque, mas disparou 10 aces, contra quatro de Tiafoe.

Outro brasileiro que estreou com vitória nesta quarta em Houston foi Thiago Monteiro. O número 81 do mundo surpreendeu o também norte-americano Donald Young, cabeça de chave número 7 da competição, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em pouco mais de uma hora de partida.

Monteiro entrou em quadra como franco-atirador, mas levou a melhor diante do número 42 do mundo. O brasileiro foi preciso para confirmar as duas únicas oportunidades de quebra que teve e arrancar para o triunfo.

Agora, Monteiro espera para conhecer seu próximo adversário na competição. Ele sairá do confronto entre dois norte-americanos: Ernesto Escobedo, número 91 do mundo, e Tennys Sandgren, 157.º do ranking.

Já Rogério Dutra Silva não teve a mesma sorte de seus compatriotas e caiu logo na estreia em Houston. Nesta quarta-feira, o número 69 do mundo não foi páreo para o argentino Horácio Zeballos, que levou a melhor por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5, em 1h37min de partida.

Dutra Silva chegou a quebrar o saque do adversário em uma oportunidade, mas viu Zeballos aproveitar quatro dos 10 break points que teve a seu favor. Agora, o argentino terá pela frente a difícil tarefa de encarar o terceiro cabeça de chave da competição, o norte-americano Sam Querrey.

Em outras partidas encerradas nesta quarta pelo Torneio de Houston, o espanhol Fernando Verdasco, quinto cabeça de chave, confirmou o favoritismo e bateu o sul-africano Kevin Anderson em dois sets, com duplo 7/6 (7/4). Já o sul-coreano Hyeon Chung precisou de três sets para eliminar o dominicano Victor Estrella Burgos, com parciais de 6/4, 5/7 e 6/4.