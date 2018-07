Bellucci leva virada de alemão e cai na estreia em Nottingham

A participação do brasileiro Thomaz Bellucci no Torneio de Nottingham, ATP 250 preparatório para Wimbledon não passou do seu jogo de estreia. Nesta terça-feira, o número 41 do mundo foi eliminado ao perder de virada para o alemão Alexander Zverev, 76º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (7/9), 6/3 e 6/4, em 2 horas e 24 minutos.

Cabeça de chave número 13 do ATP 250 de Nottingham, Bellucci entrou direto na segunda rodada, mas acabou sendo batido no seu primeiro confronto com Zverev. Assim, agora a sua preparação para Wimbledon, na próxima semana, se resumirá aos treinos.

Já Zverev está classificado para as oitavas de final e agora terá pela frente o cipriota Marcos Baghdatis. O número 59 do mundo avançou nesta terça ao bater o espanhol David Ferrer, quarto colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/4).

Em seu primeiro jogo em quadras de grama na temporada, Bellucci até começou bem o duelo com Zverev. Após nenhum dos tenistas ter sequer um break point, o brasileiro acabou vencendo o equilibrado primeiro set no tie-break. Na segunda parcial, porém, Zverev abriu 3/0 com uma quebra de saque no segundo game, salvou os dois break points de Bellucci e venceu por 6/3.

No terceiro set, Bellucci não conseguiu pressionar o saque de Zverev e perdeu o seu serviço no nono game. Em seguida, o alemão confirmou o saque e fechou a parcial em 6/4 e o jogo em 2 a 1, avançando às oitavas de final em Nottingham.

Também nesta terça, o argentino Leonardo Mayer, número 21 do mundo, passou pelo sul-coreano Chung Hyeon (6/3 e 6/1) e vai duelar nas oitavas de final com o checo Jiri Vesely, número 46 do mundo, que bateu o norte-americano Tim Smyczek (6/1 e 6/3).

Número 23 do mundo, o uruguaio Pablo Cuevas passou pelo israelense Dudi Sela (7/5 e 6/4) e disputará uma vaga nas quartas de final com o norte-americano Sam Querrey (44º colocado no ranking), que derrotou o colombiano Santiago Giraldo (7/6 e 6/4).

O francês Adrian Mannarino (34º) superou o britânico Aljaz Bedene (7/6 e 6/4) e enfrentará nas oitavas de final o italiano Simone Bolelli (56º), que venceu o eslovaco Martin Klizan (6/3, 6/7 e 6/1).

Ainda pela primeira rodada do Torneio de Nottingham, os norte-americanos Taylor Fritz e Tim Smyczek, o taiwanês Lu Yen-Hsun e o australiano Samuel Groth triunfaram nas suas respectivas estreias.