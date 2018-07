Bellucci leva virada de Seppi e perde final em Moscou

Assim, Bellucci permanece com três títulos na sua carreira. O brasileiro foi campeão do Torneio de Gstaad duas vezes, em 2009 e 2012, e também do Torneio de Santiago, em 2010. Agora, ele soma dois vice-campeonatos. A outra derrota em decisão foi em 2009, no Brasil Open, realizado na Costa do Sauipe. Mesmo assim, Bellucci deve subir algumas posições na atualização de segunda-feira do ranking da ATP e entrar no Top 40 da lista.

Neste domingo, Bellucci teve excelente desempenho no primeiro set, quando fez oito dos seus 13 aces na partida. Sem ter o saque ameaçado, converteu seu único break point, no quarto game, e em seguida abriu 4/1. Assim, conseguiu triunfar com facilidade por 6/3.

O segundo set da decisão foi bem mais equilibrado. Bellucci salvou quatro break points no quarto game e ficou bem próximo de conquistar o título do Torneio de Moscou ao quebrar o saque de Seppi no sétimo game. Depois, ele abriu 5/3, mas falhou. Ele desperdiçou duas vezes, no 10º e 12º games, a chance de fechar o jogo no seu saque. Além disso, conseguiu uma quebra de serviço no 11º game.

Assim, a disputa seguiu para o tie-break. O começo foi equilibrado, com o empate por 3/3. Mas o italiano fez quatro pontos seguidos, incluindo uma dupla-falta de Bellucci, e venceu por 7/3 para provocar a realização do terceiro set.

Na parcial decisiva, o brasileiro, mais cansado, pediu atendimento médico duas vezes, em razão de dores no braço esquerdo. Bellucci salvou o seu saque no quinto game, mas não conseguiu confirmá-lo no sétimo e nono games. Assim, foi batido por 6/3 e 2 sets a 1 por Seppi, que garantiu o título do Torneio de Moscou.