Bellucci leva virada de Top 10 e é eliminado na 1ª rodada em Roma

Depois de contar com a sorte para entrar na chave principal do Masters 1000 de Roma, Thomaz Bellucci lutou bastante nesta segunda-feira, mas não resistiu ao belga David Goffin. O atual número 10 do mundo venceu, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7(5/7), 6/3 e 6/4, em 2h31min de duelo no saibro italiano.

Bellucci contou com a sorte para competir na chave principal porque, no domingo, foi derrotado pelo compatriota Thiago Monteiro na segunda e última rodada do qualifying. Apesar da queda, consegui a vaga como "lucky loser", que é aquele tenista que perde na última rodada do quali mas é beneficiado por desistências.

Vindo de derrota para Monteiro, Bellucci fez boa apresentação no equilibrado set inicial. No tie-break, depois que cada tenista faturou duas quebras de saque, o brasileiro foi melhor nos pontos mais importantes e abriu vantagem no placar.

Confiante, ele começou melhor no segundo set e quebrou o saque de Goffin logo no início. O belga, contudo, devolveu a quebra e empatou em 3/3. Na sequência, o favorito obteve outra quebra e faturou o set, empatando a partida.

No terceiro set, o duelo seguiu parelho até o nono game, quando Goffin conseguiu impor nova quebra de serviço. No game seguinte, Bellucci desperdiçou dois break points e salvou um match point. Goffin não perdoou em sua segunda chance para fechar o jogo. O próximo adversário do belga será o espanhol Fernando Verdasco.

Pela mesma rodada, o checo Tomas Berdych sofreu, mas derrotou o alemão Mischa Zverev por 7/6 (9/7) e 6/4. Seu próximo adversário sairá do confronto entre o holandês Robin Haase e o argentino Carlos Berlocq.

Descansando na primeira rodada, o sérvio Novak Djokovic conheceu nesta segunda seu adversário de estreia em Roma. Será o britânico Aljaz Bedene, que contou com o abandono do local Gianluca Mager. O tenista da casa desistiu quando o rival vencia por 6/7 (3/7), 6/4 e 3/0.

Ainda nesta segunda, o australiano Bernard Tomic e o francês Lucas Pouille foram eliminados logo na estreia. Tomic caiu diante do alemão Jan-Lennard Struff por 6/7 (8/10), 6/1 e 6/4. Pouille, 11º cabeça de chave, foi despachado pelo norte-americano Sam Querrey por 7/6 (8/6) e 7/6 (10/8).