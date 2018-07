Bellucci leva virada e cai diante de Dolgopolov na estreia do Rio Open

Thomaz Bellucci voltou a decepcionar em um jogo contra o ucraniano Alexandr Dolgopolov, que já havia derrotado o brasileiro em outros dois confrontos, ao ser eliminado pelo rival em sua estreia no Rio Open. Oitavo cabeça de chave do único ATP 500 realizado na América do Sul, o tenista número 1 do Brasil foi superado de virada pelo atual 33º colocado do ranking mundial, que venceu com parciais de 6/7 (3/7), 7/5 e 6/2.

O confronto só foi ser encerrado na noite desta terça depois de ter ficado paralisado, em razão da chuva, entre às 19h10 e às 20h40. Quando o duelo foi interrompido, o placar apontava vitória por 6/5 para o ucraniano no segundo set.

No primeiro set, Dolgopolov quebrou o saque de Bellucci logo no primeiro game da partida. Após desperdiçar oportunidades, o brasileiro devolveu a quebra no oitavo game, empatando em 4/4. Em seguida, o atual 32º tenista do mundo voltou a vacilar e perdeu o saque novamente. Dolgopolov sacou para fechar o set, mas novamente o brasileiro reagiu rapidamente. Quebrou o saque do ucraniano e levou o duelo para o tie-break, no qual foi superior para fazer 7/3.

Já no segundo set, Dolgopolov conseguiu uma quebra no quarto game e abriu 3/1. Instável, Bellucci recebeu atendimento médico em quadra, mas depois voltou a conseguiu quebrar o saque do ucraniano e empatou o set. Bellucci ainda chegou a salvar um set point, mas, com uma nova quebra, Dolgopolov fechou a parcial.

No terceiro set, Bellucci parecia que iria se encaminhar para o triunfo ao conseguir uma quebra de saque e abrir 2/0. Inexplicavelmente, porém, passou a jogar muito mal, perdeu seis games consecutivos e acabou dando adeus de forma amarga à chave de simples do Rio Open.

Com o triunfo sobre o principal tenista da casa, Dolgopolov se credenciou para enfrentar na próxima fase o espanhol Inigo Cervantes, que em outro jogo do dia superou o japonês Taro Daniel por 2 sets a 1, também de virada, com 3/6, 7/5 e 6/2.

Antes deste duelo, Bellucci já havia sido batido pelo rival ucraniano no Masters 1000 de Miami do ano passado e nesta temporada no Torneio de Sydney, em ambas ocasiões em sets diretos.