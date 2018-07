Bellucci leva virada e cai na estreia em Gstaad

Duas vezes campeão do Torneio de Gstaad, Thomaz Bellucci dessa vez não passou da sua estreia no ATP 250 suíço, disputado em quadras de saibro. Nesta quinta-feira, o número 49 do mundo foi eliminado ao perder para o alemão Dustin Brown, 99º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 7/6 (7/4) e 6/1, em 1 hora e 30 minutos.

O torneio em Gstaad é um dos que Bellucci mais costuma se dar bem no circuito mundial, tanto que além dos títulos em 2009 e 2012, ele foi semifinalista no ano passado. Agora, porém, depois de liderar o Brasil no triunfo sobre o Equador pela Copa Davis - ele venceu os dois jogos de simples que disputou no último fim de semana em Belo Horizonte -, decepcionou no evento suíço e deverá perder posições na próxima atualização do ranking da ATP.

Bellucci até teve um bom início de jogo diante de Brown. O brasileiro dominou o primeiro set, quando converteu três de nove break points e só perdeu o seu saque uma vez, aplicando 6/2.

O segundo set foi bem mais equilibrado. Cada tenista conseguiu uma quebra de serviço e desperdiçou dois break points. As chances perdidas por Bellucci, porém, custaram mais caro, pois foram match points, quando ele liderava o placar por 6/5. Mas ele não aproveitou e acabou sendo batido no tie-break.

A chance desperdiçada parece ter abalado Bellucci. O brasileiro perdeu o seu saque duas vezes no começo do terceiro set, não conseguiu ameaçar o saque de Brown e foi facilmente superado por Brown, que assim avançou às quartas de final do Torneio de Gstaad.

DUPLAS

Outro brasileiro foi derrotado nesta quinta-feira na competição suíça. Pelas quartas de final da chave de duplas, o brasileiro Marcelo Demoliner e o neozelandês Marcus Daniell perderam para o croata Mate Pavic e o também neozelandês Michael Venus por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 7/6 (7/5), em 1 hora e 32 minutos.

O duelo foi bastante equilibrado, tanto que acabou sendo definido em dois tie-breaks. Cada dupla conseguiu uma quebra de saque, ambas na primeira parcial, mas foi Pavic e Venus, cabeças de chave número 1 em Gstaad, que se deram melhor.