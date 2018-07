Bellucci minimiza queda em estreia: 'Perdi nos detalhes'

HAMBURGO - Thomaz Bellucci não se abalou com a derrota logo na estreia no Torneio de Hamburgo, nesta terça-feira. O brasileiro foi eliminado pelo espanhol Marcel Granollers por 2 sets a 1, em sua segunda competição desde o retorno às quadras, na semana passada. "Perdi nos detalhes. Fizemos um jogo equilibrado, tive as minhas chances no terceiro set, mas ele acabou sacando bem nos breaks que tive e ficou com a vitória", comentou Bellucci, que ainda jogará nas duplas, ao lado do francês Benoit Paire. A estreia está marcada para a manhã desta quarta, contra o austríaco Julian Knowle e o sueco Robert Lindstedt.

Apesar do revés, o brasileiro garantiu que não perderá a confiança, conquistada no fim de semana, quando se sagrou campeão de duplas pela primeira vez na carreira, em Stuttgart. "Vou seguir trabalhando confiante para voltar a jogar o meu melhor tênis", declarou.

Atual número 70 do mundo, o brasileiro deve cair mais no ranking a partir da lista atualizada na próxima semana. Pela primeira vez desde 2009, ele vai figurar fora do Top 100. Bellucci voltou a competir na semana passada após ficar pouco mais de dois meses afastado das quadras por causa de uma lesão no abdome.