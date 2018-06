Bellucci, Monteiro e Rogerinho pegarão cabeças de chave na estreia no Rio Open

Os tenistas brasileiros não tiveram sorte na definição da chave de simples do Rio Open, ATP 500 disputado em quadras de saibro. Todos os três representantes do País - Thomaz Bellucci, Rogério Dutra Silva e Thiago Monteiro - vão estrear diante de cabeças de chave do evento, que começará na segunda-feira.

+ De novo líder do ranking, Federer vence e faz final com Dimitrov em Roterdã

+ Thiem massacra Monfils e desafia esloveno na final do Torneio de Buenos Aires

Dutra Silva terá pela frente o espanhol Albert Ramos-Viñolas, quarto cabeça de chave e número 20 do mundo, logo na primeira rodada. A estreia de Monteiro será contra o uruguaio Pablo Cuevas, sétimo pré-classificado e 32º colocado no ranking. Já Bellucci vai enfrentar o italiano Fabio Fognini, quinto cabeça de chave e número 22 do mundo.

"Eu preferia não jogar contra cabeça de chave na primeira rodada, mas saiu e vamos lá, não tem muito que lamentar. O torneio é muito forte, são jogos muito acirrados. Vai ser interessante para o público porque vão ter várias batalhas", disse Rogerinho.

O sorteio também indicou um possível duelo de peso na segunda rodada, entre o croata Marin Cilic, principal favorito do evento e que vai estrear contra um tenista vindo do qualifying, e o francês Gael Monfils, que pegará o argentino Horácio Zeballos no seu primeiro compromisso e será o parceiro do brasileiro Marcelo Demoliner na chave de duplas.

Além disso, o austríaco Dominic Thiem estreará no Rio Open contra o sérvio Dusan Lajovic, enquanto o espanhol Pablo Carreño Busta terá pela frente um tenista oriundo do qualifying, que não tem nenhum representante brasileiro vivo para a sua rodada final.