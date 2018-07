Bellucci mostra confiança para estreia em Hamburgo

O tenista brasileiro fará sua estreia nesta terça-feira em Hamburgo, diante do espanhol Marcel Granollers, que ocupa o 51º lugar no ranking. Os dois já se enfrentaram duas vezes no circuito da ATP, ambas com derrota do brasileiro, nos torneios de Acapulco (2012) e Buenos Aires (2010).

"Ele é um ótimo jogador, se defende muito bem e é bem regular no fundo de quadra", avaliou Bellucci, ao comentar sobre Granollers. "A minha volta e o título de Stuttgart me deram motivação extra, me mostram que estou no caminho certo, que jogo a jogo vou recuperar o meu melhor tênis."

Bellucci, que caiu 14 posições nesta semana e hoje ocupa o 70º lugar no ranking mundial, também vai disputar a chave de duplas em Hamburgo. Mas, ao invés da parceria com o argentino Facundo Bagnis, com quem foi campeão em Stuttgart, ele jogará ao lado do francês Benoit Paire.