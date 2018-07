Bellucci mostra confiança para estreia em Xangai O tenista brasileiro Thomaz Bellucci estreia nesta terça-feira no Masters 1000 de Xangai, na China. Por volta das 3h30 (horário de Brasília), ele enfrentará o turco Marsel Ilhan, que ocupa apenas o 103º lugar no ranking mundial e veio do qualifying. E mostra confiança na vitória.