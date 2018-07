Bellucci mostra motivação e confiança para Copa Davis

NEU-ULM - Thomaz Bellucci vem fazendo uma temporada para ser esquecida. Ele já soma sete derrotas seguidas e não vence um jogo desde o começo de julho. Diante disso, despencou no ranking mundial do tênis, caindo para o 116º lugar. Mesmo assim, mostra confiança para defender o Brasil no confronto com a Alemanha na Copa Davis, que começa nesta sexta-feira, na cidade alemã de Neu-Ulm.

Antes de encarar o confronto, no qual estreia nesta sexta-feira diante do alemão Florian Mayer, Bellucci explicou que o clima especial da Copa Davis lhe dá a motivação necessária para sair da má fase. Além disso, lembrou da boa performance que teve na disputa anterior do torneio, em fevereiro, quando o Brasil esteve perto de derrotar os Estados Unidos na Flórida.

"Apesar de eu não ter jogado o meu melhor tênis nesta temporada, obviamente há uma motivação extra para jogar a Copa Davis. Contra os Estados Unidos, eu joguei minha melhor partida este ano (contra o norte-americano John Isner) e espero jogar meu melhor tênis aqui novamente", disse Bellucci. "Essa semana de treinos pode significar uma alavanca para toda a temporada. Estou treinando bem e vamos ver o que acontece em quadra", completou o tenista brasileiro.

Além de Bellucci, o Brasil conta com Rogério Dutra Silva, que faz o outro jogo desta sexta-feira, diante do alemão Philipp Kohlschreiber. E ainda terá Bruno Soares e Marcelo Melo na disputa das duplas, marcada para acontecer no sábado.