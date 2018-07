Bellucci pega esloveno na estreia em boa chave na Austrália

MELBOURNE - Thomaz Bellucci não pode reclamar do destino que o sorteio das chaves do Aberto da Austrália lhe reservou. O tenista número 1 do Brasil irá estrear diante do esloveno Blaz Kavcic, atual 93.º do ranking mundial, e já vislumbra também uma boa possibilidade de avançar à terceira rodada do primeiro Grand Slam da temporada.

Caso confirme o seu favoritismo na estreia, o atual 32.º colocado da ATP enfrentará na segunda rodada o vencedor do confronto entre os australianos James Duckworth e Benjamin Mitchell, que entraram na chave principal como convidados da organização. Adversário de Bellucci na estreia, Kavcic foi batido pelo brasileiro por duplo 6/1 no Torneio de Gstaad, na Suíça, no ano passado, em piso de saibro.

Desta forma, a rota de Bellucci até a terceira rodada pode ser considerada tranquila, tendo em vista o fato de que ele entrou nesta edição do Grand Slam australiano como 29.º cabeça de chave. E, se passar com sucesso pelos dois primeiros confrontos, o brasileiro travará um provável duelo contra o francês Jo-Wilfried Tsonga, sétimo pré-classificado, na terceira fase em Melbourne. O tenista da França estreará diante do seu compatriota Michael Llodra.

Favoritos. Se Bellucci não pode se queixar do sorteio, o sérvio Novak Djokovic, líder do ranking mundial, também se vê do lado considerado mais tranquilo da chave do Aberto da Austrália em sua rota rumo à final. Ele irá estrear contra o francês Paul-Henri Mathieu e só poderá encarar o britânico Andy Murray ou o suíço Roger Federer em uma eventual decisão, enquanto o espanhol David Ferrer, atual quinto colocado da ATP, aparece como possível adversário em uma semifinal.

Antes disso, porém, se desenha na provável rota de Djokovic o perigoso checo Tomas Berdych em um duelo que poderá ocorrer nas quartas de final. Quinto cabeça de chave, o tenista da República Checa estreará contra o norte-americano Michael Russell e possui um caminho considerado relativamente suave até as oitavas de final. Já Ferrer, quarto cabeça de chave, estreará diante do belga Olivier Rochus e tem como prováveis adversários em sua caminhada em Melbourne o sérvio Janko Tipsarevic e o espanhol Nicolás Almagro.

O suíço Roger Federer, por sua vez, já vislumbra um provável e esperado duelo com o britânico Andy Murray na semifinal. Segundo cabeça de chave da competição, o recordista de títulos de Grand Slam estreará contra o francês Benoit Paire e vê a possibilidade de encarar Tsonga, Richard Gasquet ou o experiente alemão Tommy Haas nas quartas de final.

Já Murray, terceiro cabeça de chave, iniciará a sua campanha na Austrália diante do holandês Robin Haase e tem boas chances de travar um confronto complicado com Juan Martín del Potro nas quartas de final. Sexto pré-classificado, o argentino estreará contra um rival que sairá do qualifying.