Bellucci pegará algoz de Federer em estreia na Suíça

GSTAAD - A chave do Torneio de Gstaad foi divulgada neste sábado e definiu que o brasileiro Thomaz Bellucci irá estrear no ATP 250 suíço realizado em quadras de saibro diante de Federico Delbonis. O tenista da Argentina, atual 114.º colocado no ranking mundial, foi o responsável pela surpreendente eliminação de Roger Federer na semifinal do Torneio de Hamburgo, também neste sábado.

Atual campeão em Gstaad, Bellucci foi eliminado pelo espanhol Marcel Granollers na primeira rodada em Hamburgo nesta semana, fato que o fará deixar o top 100 do ranking mundial na próxima segunda-feira - ele é o atual 70.º do mundo.

Caso passe por Delbonis na estreia, o brasileiro poderá reencontrar Granollers na segunda rodada de Gstaad. O espanhol irá estrear contra o checo Lukas Rosol e pegará quem levar a melhor no duelo entre Bellucci e o argentino. Na mesma rota do tenista do Brasil está o sérvio Janko Tipsarevic, terceiro cabeça de chave, que seria o seu provável adversário nas quartas de final caso ele passe pelas duas primeiras rodadas.

Surpreendido neste sábado, Federer será o cabeça de chave número 1 em Gstaad e estreará já na segunda rodada contra o ganhador da partida entre o alemão Daniel Brands e o suíço Marco Chiudinelli.

Bellucci, por sua vez, também atuará na chave de duplas de Gstaad. Ele jogará ao lado de João Souza, o Feijão, e estreará contra a parceria formada pelos argentinos Juan Monaco e Lucas Arnold.