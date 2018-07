Bellucci perde a sétima seguida e cai na estreia em Indian Wells

Thomaz Bellucci até tentou, mas não conseguiu superar um rival mais bem ranqueado que ele na estreia do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. Nesta sexta-feira, o brasileiro perdeu a sétima partida seguida, desta vez diante do italiano Simone Bolelli, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 6/7(3/7) e 6/4, em duas horas e meia de partida.

Atualmente na 85.ª posição do ranking mundial, Bellucci não vence desde o dia 6 de fevereiro. Desde então, perdeu na semifinal do Torneio de Quito (Egito), caiu na estreia de três torneios (Brasil Open, Rio Open e Torneio de Buenos Aires) e ainda sofreu duas derrotas no confronto diante da Argentina na Copa Davis.

Número 49 do ranking mundial, Bolelli vai enfrentar o sexto cabeça de chave, o canadense Milos Raonic, que ficou de bye na primeira rodada. Pelo mesmo motivo, nenhum favorito jogou nesta sexta em Indian Wells.

O holandês Igor Sijsling venceu Filip Krajinovic e será o primeiro adversário do espanhol Rafael Nadal, enquanto o também holandês Robin Haase vai pegar o suíço Stan Wawrinka depois de ganhar do australiano Alex Bolt. Os ucranianos Sergiy Stakhovsky e Alexandr Dolgopolov e os norte-americanos Steve Johnson e Donald Young também avançaram.