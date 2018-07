Bellucci perde chances, é batido por Pouille e está fora de Roland Garros

O brasileiro Thomaz Bellucci não foi além da segunda rodada em Roland Garros. Nesta quarta-feira, o número 61 do mundo fez jogo duro no começo do duelo com o francês Lucas Pouille, o 17º colocado no ranking da ATP, mas depois caiu de rendimento e acabou sendo derrotado por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5), 6/1 e 6/2, em 2 horas e 8 minutos.

Após iniciar a sua participação em Roland Garros com uma vitória em quatro sets sobre o sérvio Dusan Lajovic, Belluci começou bem a partida contra Pouille, abrindo 3/0 com uma quebra de serviço no segundo game e chegando a fazer 5/2 com uma atuação consistente, em que sacava bem e tentava encurtar os pontos. Só que no nono game, quando podia fechar a parcial, viu Pouille ser superior e devolver a quebra de serviço.

No 12º game, o francês salvou os três set points de Bellucci no seu serviço, levando a definição da parcial para o tie-break, que foi muito disputado, mas acabou com a vitória de Pouille por 7/5. A partir daí, a partida foi dominada pelo francês.

No segundo set, Bellucci ainda confirmou o seu saque no segundo game, mas depois ofereceu pouca resistência a Pouille, que conseguiu quebras de saque no quarto e sexto games, subindo o nível de seu jogo, com uma atuação sólida e variação de jogadas. Enquanto isso, o brasileiro sofria com problemas físicos e chegou a receber atendimento médico por causa de dores no quadril.

O terceiro set foi parecido com o segundo. Pouille abriu 3/0, com break points convertidos no primeiro e terceiro games. Bellucci respondeu na sequência ao conseguir uma quebra de saque no quarto, mas qualquer possibilidade de reação se foi quando o brasileiro não conseguiu confirmar o seu saque seguinte. Assim, acabou sendo batido por 6/2.

Classificado à terceira rodada de Roland Garros pela primeira vez na sua carreira, Pouille agora terá pela frente o espanhol Albert Ramos, o número 20 do mundo, que nesta quarta bateu o francês Benjamin Bonzi (266º colocado no ranking) por 6/2, 6/1 e 6/1.

O também espanhol Pablo Carreño Busta, o número 21 do mundo, superou o japonês Taro Daniel (102º) por 7/5, 6/4, 4/6 e 6/0, e será o próximo adversário do búlgaro Grigor Dimitrov em Roland Garros.

DEMOLINER CAI NAS DUPLAS

Também nesta quarta-feira, Marcelo Demoliner caiu logo na sua estreia na chave de duplas em Paris. O brasileiro e o neozelandês Marcus Daniell deixaram o evento com a derrota para o croata Ivan Dodig e o espanhol Marcel Granollers por 2 sets a 0, com duplo 6/4.