Bellucci perde de alemão em estreia na Suécia e sofre quinta derrota seguida

Ainda não foi nesta terça-feira que o brasileiro Thomaz Bellucci conseguiu interromper o seu momento ruim no circuito mundial do tênis. Em sua estreia no Torneio de Bastad, ATP 250 disputado em quadras de saibro, o 65º colocado no ranking foi eliminado ao perder para o alemão Dustin Brown, o número 93 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1 hora e 11 minutos.

Esta foi a quinta derrota consecutiva de Bellucci, que não conquista um triunfo desde o seu jogo de estreia em Roland Garros. Já Brown desempatou o confronto direto com o brasileiro, fazendo 2 a 1, e avançou às oitavas de final do evento sueco, fase em que terá pela frente o vencedor da partida entre o espanhol David Ferrer e o argentino Federico Delbonis.

O primeiro set da partida entre Bellucci e Brown teve três break points, todos eles convertidos pelos tenistas. Eles trocaram quebras de serviço no quarto e quinto games, mas o alemão se deu melhor ao conseguir outra no décimo, que também foi um set point, fazendo 6/4.

Bellucci esboçou uma reação no segundo set ao conseguir uma quebra de serviço logo no primeiro game. Só que o brasileiro voltou a vacilar e permitiu que o alemão vencesse quatro game seguidos, abrindo 4/1 e encaminhando o seu triunfo, definido em 6/3.

Em outros dois jogos disputados nesta terça-feira, o argentino Diego Schwartzman e ucraniano Alexandr Dolgopolov triunfaram nos seus jogos de estreia no Torneio de Bastad.