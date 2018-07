Bellucci perde de alemão Kohlschreiber e para nas quartas de Moscou

Número 62 do ranking mundial, Thomas Bellucci não teve sucesso na sua empreitada para chegar à segunda semifinal de um torneio da série ATP 250 em um mês. Nesta sexta-feira, ele foi eliminado do Torneio de Moscou, na Rússia, ao perder para o alemão Philipp Kohlschreiber por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, dando adeus à competição nas quartas de final.

Cabeça de chave número 3 do torneio e conhecido pelo seu saque forte, Kohlschreiber, 32.º do mundo, conseguiu quebrar o serviço de Bellucci logo na primeira vez que o brasileiro sacou. Depois, não sofreu resistência em seu serviço, para fechar a parcial por 6/4.

O segundo set foi muito parecido, com Bellucci sendo quebrado logo no seu primeiro serviço. Desta vez, porém, Kohlschreiber conseguiu a quebra também no terceiro game, abrindo 4 a 0. Bellucci não conseguiu reagir, a mão ser para impedir um pneu, salvando dois break-points no quinto game. Só atrasou a vitória do alemão, desta vez por 6/2.

Bellucci, que já foi o número 21 do mundo, deve ganhar seis posições com a campanha de Moscou, chegando à 56.ª colocação no ranking da ATP. Este ano, ele foi semifinalista em

Shenzhen (China), na última semana de setembro, e vice-campeão em Quito (Equador), em fevereiro. De resto, só chegou às quartas de final de um outro torneio: a Olimpíada do Rio, quando parou em Rafael Nadal.