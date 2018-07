Bellucci perde de italiano e mantém sina em Grand Slam

PARIS - O brasileiro Thomaz Bellucci foi derrotado pelo italiano Fabiano Fognini por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 7/6 (7/2), e foi eliminado de Roland Garros. O tenista número 1 do País assim manteve a sua sina de não conseguir passar da segunda rodada da chave principal de um Grand Slam desde 2011, quando foi à terceira fase justamente da competição realizada no saibro francês.

Hoje na 108.ª posição do ranking mundial, Bellucci tem como seu melhor resultado em um Grand Slam o avanço às oitavas de final de Roland Garros de 2010, quando acabou batido pelo espanhol Rafael Nadal. E nesta quinta o brasileiro amargou a sua terceira derrota em três jogos com Fognini, que já havia levado a melhor também no Torneio de Santiago de 2011 e no ATP de Munique deste ano.

Neste novo confronto, Bellucci não conseguiu ser consistente em quadra e no primeiro set não ameaçou nenhuma vez o saque do italiano, que aproveitou um de seis break points para abrir vantagem e fazer 6/3.

Já na segunda parcial, Fognini salvou as duas tentativas de quebra cedidas ao brasileiro e ainda foi feliz na única oportunidade que teve de ganhar um game no saque do rival para fazer 6/4.

No terceiro set, Bellucci finalmente conseguiu quebrar o saque do seu adversário por uma vez, mas Fognini também converteu um break point e a disputa foi ao tie-break, no qual o atual 15.º colocado do ranking da ATP e 14º cabeça de chave em Paris foi bem melhor para aplicar o 7/2 que liquidou o confronto.

Com o triunfo desta quinta, Fognini se credenciou para enfrentar na terceira rodada o francês Gael Monfils, que derrotou o alemão Jan-Lennard Struff por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4), 6/4 e 6/1.

Em outro jogo encerrado há pouco na capital francesa, o francês Richard Gasquet confirmou a sua condição de 12º cabeça de chave ao bater o argentino Carlos Berlocq por 3 sets a 0, com 7/6 (7/5), 6/4 e 6/4, para também avançar à terceira rodada.