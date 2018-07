Bellucci perde de Monfils e cai em estreia no Torneio de Viena

"Joguei bem, tive algumas chances no início do segundo que deixei escapar", lamentou o 33º do mundo, que não aproveitou três chances de quebra na segunda parcial. Bellucci saiu na frente em um equilibrado set inicial, com duas quebras de saque para cada lado. Mas caiu de rendimento no segundo set, mesmo enfrentando um rival que não jogava desde o US Open.

Com falta de ritmo, Monfils demorou para entrar no jogo, mas cresceu solidamente ao longo das duas últimas parciais. Após se defender bem no segundo set, foi praticamente impecável na terceira parcial, sem ter o saque ameaçado. Na segunda rodada, o francês vai enfrentar o italiano Paolo Lorenzi, que avançou ao superar o norte-americano Rajeev Ram por 6/7 (4/7), 6/1 e 6/4.

A derrota na estreia deve custar pontos preciosos para Bellucci no ranking, por não defender as quartas de final que alcançou em 2014. O brasileiro, contudo, tentará se recuperar na próxima semana, no Torneio de Valência, na Espanha.

"Esses torneios no fim do ano são duros, só joguei contra Top 20 e perdi nos detalhes. Não vou abaixar a cabeça. Tenho mais duas semanas pela frente e quero terminar firme esse ano, que tem sido bastante positivo geral", analisou Bellucci, derrotado também na estreia no Masters 1000 de Xangai e no ATP 500 de Pequim, nas últimas semanas.

OUTROS RESULTADOS - Pela mesma chave de Viena, avançaram os norte-americanos Steve Johnson, que bateu o ucraniano Alexandr Dolgopolov - 6/3, 4/6 e 6/2 -, e John Isner. O terceiro cabeça de chave derrotou o francês Kenny De Schepper por 7/6 (7/4) e 7/6 (7/5). O ucraniano Sergiy Stakhovsky, por sua vez, superou o alemão Jan-Lennard Struff por duplo 6/4.