Bellucci perde de Nalbandian em torneio no Uruguai

Apesar do resultado, o brasileiro ficou satisfeito com sua participação no torneio. "Foi uma boa partida, joguei bem. Tive chance no primeiro set, mas ele jogou bem a partir deste momento. Estou contente, apesar do resultado. Vim para Punta buscar um pouco de ritmo, fazer partidas para começar bem no ano que vem", disse Bellucci, que havia vencido o também argentino Gastón Gaudio por duplo 7/5, na segunda-feira.

Na 31.ª posição do ranking da ATP, Bellucci inicia a temporada de 2011 com a disputa do ATP de Auckland, na Nova Zelândia, a partir de 9 de janeiro. O brasileiro busca embalar no circuito após acertar no início de dezembro com Larri Passos, ex-técnico de Gustavo Kuerten.