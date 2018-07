Bellucci perde de ucraniano e é vice em challenger Thomaz Bellucci não resistiu ao estilo agressivo e ao saque poderoso do ucraniano Sergiy Stakhovsky e teve que se contentar com o vice na final do Challenger de Orleans, neste domingo, na França. O número 1 do Brasil foi derrotado por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5.