Bellucci perde de virada e é eliminado em Los Angeles O tenista brasileiro Thomaz Bellucci foi eliminado, nesta sexta-feira, nas quartas de final do Torneio de Los Angeles, nos Estados Unidos, que é disputado em quadras rápidas e dá 250 pontos ao campeão. De forma irreconhecível no terceiro set, o número 1 do País e 33 do ranking mundial da ATP foi batido de virada pelo norte-americano Alex Bogomolov Jr., apenas o 64.º do mundo, por 2 sets a 1 - com parciais de 1/6, 6/4 e 6/1, em duas horas e dois minutos de duelo.