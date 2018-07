Bellucci perde dez games seguidos, leva 'pneu' e é eliminado

Um "apagão" provocou a eliminação do brasileiro Thomaz Bellucci no Torneio de Genebra, ATP 250 disputado em quadras de saibro. Nesta quarta-feira, após um bom início de jogo, o número 39 do mundo perdeu dez games consecutivos e foi batido pelo argentino Federico Delbonis, 33º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0, em 1 hora e 3 minutos.

Bellucci foi campeão do Torneio de Genebra no ano passado e começou bem a defesa do seu título na última terça-feira, quando perdeu apenas três games na partida contra o casaque Mikhail Kukushkin, na sua estreia. Nesta quarta, porém, a irregularidade do brasileiro provocou a sua eliminação.

O duelo com Delbonis foi o sétimo entre os tenistas sul-americanos. E Delbonis ampliou a sua vantagem no confronto direto para 5 a 2, se garantindo nas quartas de final em Genebra, fase em que terá pela frente o vencedor do duelo entre o croata Marin Cilic e o letão Ernests Gulbis.

O início do confronto entre Bellucci e Delbonis começou equilibrado, com o brasileiro ficando em vantagem no quinto game, quando converteu um break point. O argentino, porém, não se abalou, devolveu a quebra de serviço na sequência, obteve outra no oitavo game e fechou o set em 6/3, atuando com bastante agressividade.

O segundo set da partida foi um passeio para Delbonis. O argentino se aproveitou das dificuldades de Bellucci no saque para conseguir quebras de serviço em série, até fechar a parcial e um jogo com um "pneu" - placar de 6/0.

Assim, eliminou o brasileiro, que perderá valiosos pontos na próxima atualização do ranking da ATP e agora vai se concentrar na preparação para Roland Garros, Grand Slam parisiense que começará no próximo domingo.

OUTROS JOGOS

Também nesta quarta, três tenistas norte-americanos foram eliminados em Genebra. John Isner, o número 17 do mundo, perdeu para o checo Lukas Rosol, 68º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 7/6 (7/5) e 7/6 (7/5). Agora Rosol vai encarar o russo Andrey Kuznetsov (40º), que bateu Steve Johnson (35º) por 7/5 e 6/4. Já Rajeev Ram (73º) perdeu para o espanhol Guillermo García-López (55º) por 6/4 e 7/6 (7/4).