Bellucci perde dois tie-breaks para Raonic e é eliminado em Xangai

O brasileiro Thomaz Bellucci sucumbiu mais uma vez a um dos tenistas do Top 10 do ranking da ATP. Nesta terça-feira, o número 34 do mundo foi eliminado logo no seu jogo de estreia no Masters 1000 de Xangai, na China, ao perder para o canadense Milos Raonic, nono colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 7/6 (7/2), em 1 hora e 38 minutos.

Esta foi a décima vez em que Bellucci encarou um tenista do Top 10 em 2015, sendo derrotado em todos esses confrontos. Além disso, já são 17 tropeços consecutivos diante dos principais tenistas do mundo, sendo que a última vitória do brasileiro sobre um deles foi em julho de 2012, na decisão do Torneio de Gstaad.

A eliminação precoce em Xangai também pode deixar Bellucci um pouco mais distante do Top 30 do ranking. Afinal, o brasileiro defendia nesta semana 45 pontos relativos às quartas de final do Torneio de Viena do ano passado e só vai somar dez com a sua breve campanha no Masters 1000 chinês.

Diante de Raonic, Bellucci fez um duelo equilibrado, tanto que o adversário fez apenas um ponto a mais em toda a partida - 69 a 68 - e de apenas uma quebra de serviço para cada tenista, ambas no primeiro set, quando o brasileiro chegou a abrir 4/2. Mas o canadense acabou se dando melhor nos dois tie-breaks da partida.

Além disso, o brasileiro sofreu quando o adversário colocou o primeiro serviço em quadra, situação em que Raonic venceu 95% dos pontos disputados - Bellucci teve aproveitamento de 83%.

"Consegui uma quebra logo no início, mas acabei cometendo dois erros cruciais no mesmo game que me custou o break de volta", analisou Bellucci. "Contra esses caras é assim sempre. Qualquer chance que tiver tem que aproveitar, senão fica difícil ganhar o jogo", acrescentou o brasileiro.

Classificado para a segunda rodada do Masters 1000 de Xangai, o canadense agora terá pela frente o espanhol Roberto Bautista Agut. Já Bellucci seguirá para a Áustria, pois na próxima semana vai disputar o Torneio de Viena.

Também nesta terça-feira, o francês Richard Gasquet, número 11 do mundo, estreou com vitória na China ao derrotar o luxemburguês Gilles Muller (36º colocado no ranking) por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/2. Seu próximo adversário vai ser o canadense Vasek Pospisil (43º), que passou pelo italiano Simone Bolelli (6/3 e 6/4).

Número dez do mundo, o sul-africano Kevin Anderson venceu o alemão Tommy Haas (467º) por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5. O belga David Goffin, número 16 do mundo, aplicou 6/4 e 6/2 no japonês Go Soeda (119º) e duelará com o norte-americano John Isner.

O norte-americano Jack Sock (33º) superou o polonês Lukasz Kubot (614º) por 6/4 e 6/2 e será o adversário de estreia do checo Tomas Berdych. Já o suíço Stan Wawrinka vai iniciar a sua participação em Xangai diante do sérvio Viktor Troicki (24º), que venceu de virada o uruguaio Pablo Cuevas (35º) por 2/6, 6/4 e 6/4.