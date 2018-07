Bellucci perde duas posições e cai para 115º lugar

Enquanto Bellucci segue perdendo posições, o ranking da ATP registrou uma mudança no segundo melhor tenista do Brasil. João Souza, o Feijão, que passou pelo qualifying em Gstaad se manteve na 122ª colocação, mas viu Rogério Dutra Silva, que perdeu os pontos das oitavas de final do Torneio de Kitzbuhel, caiu para o 130º lugar.

Sem alterações nas 15 primeiras posições, o ranking da ATP continua sendo liderado pelo sérvio Novak Djokovic, que atingiu a 93ª semana na primeira colocação, com 12.310 pontos, seguido pelo britânico Andy Murray, com 9.360, e pelos espanhóis David Ferrer, com 7.120, e Rafael Nadal, com 6.860.

O suíço Roger Federer, que caiu na segunda rodada do Torneio de Gstaad, permanece na quinta colocação, com 5.875 pontos, à frente do checo Tomas Berdych, que soma 4.865 pontos. O argentino Juan Martin del Potro, os franceses Jo-Wilfried Tsonga e Richard Gasquet, que caiu na segunda rodada do Torneio de Umag, e o suíço Stanilas Wawrinka, eliminado nas quartas de final em Gstaad, completam o Top 10 do ranking da ATP.

Vice-campeão em Umag, o italiano Fabio Fognini subiu três posições e agora ocupa a 16ª colocação na lista, enquanto o espanhol Tommy Robredo, campeão do torneio croata ganhou cinco postos e agora está em 23º lugar.

O norte-americano John Isner alcançou a 20ª colocação, duas posições acima da sua posição no ranking anterior, ao faturar o título do Torneio de Atlanta. O russo Mikhail Youzhny subiu seis posições ao ser campeão em Gstaad e ocupa o 27º lugar.

Confira o ranking atualizado da ATP:

1.º Novak Djokovic (SER), 12.310 pontos

2.º Andy Murray (GBR), 9.360

3.º David Ferrer (ESP), 7.120

4.º Rafael Nadal (ESP), 6.860

5.º Roger Federer (SUI), 5.875

6.º Tomas Berdych (RCH), 4.865

7.º Juan Martín del Potro (ARG), 4.500

8.º Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 3.480

9.º Richard Gasquet (FRA), 3.045

10.º Stanislas Wawrinka (SUI), 2.915

11.º Kei Nishikori (JAP), 2.495

12.º Tommy Haas (ALE), 2.395

13.º Milos Raonic (CAN), 2.225

14.º Nicolas Almagro (ESP), 2.135

15.º Marin Cilic (CRO), 2.075

16.º Fabio Fogninii (ITA), 2.075

17.º Gilles Simon (FRA), 2.055

18.º Jerzy Janowicz (POL), 2.029

19.º Janko Tipsarevic (SER), 2.025

20.º John Isner (EUA), 1.770

115.º Thomaz Bellucci (BRA), 495

122.º João Souza (BRA), 474

130.º Rogério Dutra Silva (BRA), 439