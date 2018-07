Bellucci perde e é eliminado nas duplas em Indian Wells

Bellucci e Pella vinham bem na chave após vitória em sets diretos sobre o finlandês Henri Kontinen e sobre o australiano John Peers, na rodada de estreia. Nesta segunda rodada, porém, não resistiram aos atuais campeões do Masters de Indian Wells. Pospisil e Sock vão enfrentar agora o alemão Philipp Kohlschreiber e o austríaco Dominic Thiem.

Na chave de simples, Bellucci estreou direto na segunda rodada por ser um dos 32 cabeças de chave do torneio norte-americano. Mas não teve sucesso. Foi derrotado pelo croata Borna Coric por 2 sets a 0 em seu primeiro jogo. Agora o número 1 do Brasil vai retomar os treinos, visando desta vez o Masters 1000 de Miami, que terá início no dia 23.

Pela chave de simples, o suíço Stan Wawrinka garantiu seu lugar nas oitavas de final ao superar o russo Andrey Kuznetsov por 6/4 e 7/6 (7/5). O próximo adversário do número quatro do mundo será o belga David Goffin.

Também alcançou as oitavas o checo Tomas Berdyh, responsável por eliminar Borna Coric, algoz de Bellucci, por 6/1 e 7/6 (7/3). Ele fará agora um duelo de saques poderosos com o canadense Milos Raonic, que avançou ao contar com o abandono do australiano Bernard Tomic no segundo set. Raonic liderava por 6/2 e 3/0.

O francês Gael Monfils seguiu vivo na chave ao bater o espanhol Albert Ramos por 6/1 e 6/3. Na sequência, ele vai duelar com o argentino Federico Delbonis, maior surpresa da competição até agora ao eliminar o britânico Andy Murray, número dois do mundo, na noite de segunda.

Outro garantido nas oitavas é o croata Marin Cilic. O décimo cabeça de chave eliminou o argentino Leonardo Mayer por 6/4 e 6/3. Em seguida, ele vai enfrentar o francês Richard Gasquet.

FEMININO - Ex-número 1 do mundo, a bielo-russa Victoria Azarenka foi às oitavas de final ao despachar a chinesa Zhang Shuai por 6/4 e 6/3. Na sequência, ela fará um duelo de campeãs de Grand Slam contra a australiana Samantha Stotur, que venceu a local Christina McHale por 6/4, 2/6 e 6/4.

Também avançaram às oitavas a suíça Timea Bacsinszky, ao eliminar a canadense Eugenie Bouchard, e a russa Daria Kasatkina, derrotando a portorriquenha Monica Puig.