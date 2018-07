Bellucci perde na Áustria e volta a cair em estreia

A derrota na primeira rodada do ATP 250 austríaco, disputado em quadras de saibro, foi a quarta consecutiva de Bellucci, sendo a terceira na estreia de um torneio. O brasileiro vem tendo uma temporada complicada, em que ficou três meses sem jogar por causa de uma lesão. No seu retorno, no Torneio de Stuttgart, venceu seu primeiro jogo, mas depois só acumulou derrotas. Agora, com esse novo revés, ele soma apenas oito triunfos em 21 partidas disputadas nesta temporada.

No primeiro set da partida, Bellucci e García López trocaram quebras de serviço entre o nono e o 12º game. Assim, a parcial seguiu para o tie-break, quando o brasileiro foi superior e venceu por 7/1 para abrir vantagem no jogo.

O segundo set da partida seguiu sem quebras de saque até o oitavo game, quando Bellucci perdeu o seu serviço. Em seguida, García López, mesmo com dificuldades, conseguiu confirmar o seu saque para fechar a parcial em 6/3 e empatar o jogo.

Embalado pelo triunfo, García Lopez largou bem no terceiro set. Ele conseguiu duas quebras de serviço, no primeiro e terceiro games, para abrir 3/0. Bellucci devolveu uma delas, no quarto game. Já no 10º, o espanhol sacava para fechar a partida, mas o brasileiro conseguiu sobreviver ao quebrar o serviço do adversário.

No 11º e 12º games, Bellucci e García-López trocaram quebras de saque. Assim, a definição do duelo seguiu para o tie-break. O espanhol abriu 6/1, o brasileiro ainda salvou três match points, mas acabou sendo derrotado e eliminado logo na rodada de estreia de Kitzbuhel. Agora, García-López vai encarar o compatriota Fernando Verdasco na segunda rodada.

OUTROS JOGOS - Também nesta terça, o alemão Daniel Brands, número 52 do mundo, avançou para a segunda rodada ao vencer o argentino Carlos Berlocq, 43º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 2/6 e 6/2. Seu próximo adversário será o holandês Robin Haase, que passou pelo francês Guillaume Rufin (6/4 e 7/6).

O checo Jan Hajek avançou com vitória sobre o bósnio Aldin Setkic (6/2 e 6/1) e agora vai encarar o espanhol Daniel Gimeno-Traver. Em duelo austríaco, Andreas Haider-Maurer bateu Dennis Novak (6/4 e 6/4) e será o primeiro adversário do argentino Juan Monaco em Kitzbuhel. Já o romeno Victor Hanescu passou pelo esloveno Aljaz Bedene (6/2 e 6/1) e enfrentará o espanhol Albert Montanes na segunda rodada.