Bellucci perde na estreia e dá adeus ao Torneio de Nice

O brasileiro Thomaz Bellucci decepcionou, nesta quarta-feira, em sua estreia no Torneio de Nice. Quarto cabeça de chave do ATP 250 francês, o tenista foi derrotado pelo argentino Leonardo Mayer por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1.

Atual 28.º colocado do ranking mundial, Bellucci amargou a sua primeira derrota para Mayer, o 59.º da ATP, que havia sido superado pelo brasileiro em outros dois confrontos, um no Masters 1.000 de Roma deste ano e em outro no Torneio de Estocolmo de 2009.

Com o resultado, Mayer avançou às quartas de final e irá enfrentar o cipriota Marcos Baghdatis, quinto cabeça de chave, que nesta quarta-feira não teve maiores dificuldades para superar o alemão Simon Greul por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

Essa é a segunda eliminação precoce seguida sofrida por Bellucci, que já havia caído na segunda rodada do Masters 1.000 de Madri, na semana passada, quando foi presa fácil para o argentino Juan Monaco, que ganhou por duplo 6/2.

Na partida desta quarta-feira, Bellucci travou um primeiro set equilibrado com Mayer, mas voltou a mostrar ineficiência em seu primeiro serviço. Com isso, o argentino se aproveitou para quebrar o saque do brasileiro em uma das duas oportunidades que teve para fazer 6/4 na primeira parcial.

Já no segundo set, o desempenho de Bellucci no saque caiu ainda mais, fato que proporcionou sete oportunidades de quebra ao adversário, que aproveitou duas delas para garantir a tranquila vitória por 6/1 que liquidou o jogo.

Derrotado precocemente nos dois últimos confrontos que disputou em piso de saibro, Bellucci agora viaja para Paris, onde disputa a partir da próxima semana o Torneio de Roland Garros, segundo Grand Slam do ano.